الروسي مدفيديف يصعد إلى ربع نهائي بطولة سينسيناتي

تأهل الروسي دانييل مدفيديف، إلى الدور ربع النهائي لبطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز، بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف، بمجموعتين دون رد.

واحتاج مدفيديف إلى ساعة ونصف الساعة، لتجاوز عقبة ديميتروف، بواقع 6-3، و6-3.

First into the final 8️⃣@DaniilMedwed picks up his third consecutive win over Dimitrov 6-3, 6-3.#CincyTennispic.twitter.com/JpPLGjf69t — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 19, 2021

وسيلعب مدفيديف في الدور المقبل مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا، الذي تأهل على حساب البولندي هوبرت هوركاتش، بفوزه عليه، بنتيجة 7-6، و7-6.

ويتطلع مدفيديف، لتحقيق لقبه الثاني في ثاني بطولة يشارك فيها بعد خروجه من الدور نصف النهائي في مسابقة التنس ضمن أولمبياد طوكيو على يد الإسباني بابلو كارينيو بوستا بالذات، وذلك بعد فوزه في الأسبوع الماضي، بلقب بطولة تورنتو الكندية.

المصدر: Western & Southern Open