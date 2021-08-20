رسميا.. ليون يضم الإيطالي إيمرسون من تشيلسي

أعلن نادي ليون الفرنسي، تعاقده مع الظهير الأيسر، الإيطالي الدولي من أصل برازيلي، إيمرسون بالمييري، من تشيلسي، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

وبلغت قيمة صفقة إعارة اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى ليون، نصف مليون يورو.

ومن المتوقع أن يخوض إيمرسون أولى مبارياته الرسمية مع فريقه الجديد ضد كليرمون فيران في الدوري الفرنسي، بعد غد الأحد.

وكان إيمرسون، انتقل الى صفوف تشيلسي قادما من روما الإيطالي عام 2018، مقابل 20 مليون يورو، وخاض مع الفريق اللندني 71 مباراة وسجل هدفين، بينها 15 مباراة فقط الموسم الماضي وسجل هدفا واحدا.

وفاز الظهير الإيطالي بدوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية عام 2021، والدوري الأوروبي عام 2019، وكأس إنجلترا عام 2018.

وبعد حصوله على الجنسية الإيطالية عام 2017، خاض إيمرسون 19 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، الذي لعب معه منذ سبتمبر 2018، وتوج بطلا لأوروبا في صفوفه خلال كأس أوروبا 2020 هذا الصيف.

المصدر: وكالات