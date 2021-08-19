إبراهيموفيتش يعلق بطريقته على ارتداء ميسي رقم 30 ونيمار 10 في سان جيرمان

علق نجم نادي ميلان، المهاجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، بشكل طريف، على اختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي ارتداء الرقم 30 في فريقه الجديد باريس سان جيرمان.

واشتهر ميسي بارتدائه الرقم 10 في فريقه السابق برشلونة ومنتخب بلاده، لكن هذا الرقم يحمله حاليا في باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار.

وسئل إبراهيموفيتش عن سبب اختيار ميسي القميص رقم الـ30 بدل الرقم 10، فأشاد "إبرا" بميسي على اختياره، مؤكدا أنه "بهذه الخطوة أظهر أنه أفضل بثلاث مرات من نيمار".

🎙 Reporter: "What can you say about Leo Messi wearing number 30 instead of number 10 at PSG - Paris Saint-Germain?"



🗣 Zlatan Ibrahimović: "I think he did the right thing, this shows that he is three times better than Neymar." 👀🔥 pic.twitter.com/pO8UNfNIoK — GiveMeSport (@GiveMeSport) August 19, 2021

وكانت شبكة "RMC" الفرنسية، كشفت في وقت سابق، أن نيمار، الذي تزامل مع ميسي في برشلونة بين العامين 2013 و2017 وتجمعهما علاقة مميزة جدا، كان قد عرض القميص رقم 10 الذي يرتديه في باريس سان جيرمان على "البرغوث" لإقناعه بالانتقال إلى الفريق الباريسي.

وكانت المفاجأة أن ميسي، وجه الشكر لنيمار على هذه اللفتة الطيبة، ولكنه رفض أن يأخذ القميص رقم 10 منه.

المصدر: GiveMeSport