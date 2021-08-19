لاعبة منتخب نيوزيلندا ستوت تتعافى من السرطان وتعود إلى ملاعب كرة القدم

ستعود المدافعة النيوزيلندية، ريبيكه ستوت، إلى منافسات الدوري الأسترالي الممتاز لكرة القدم النسائية هذا الموسم في صفوف فريقها ملبورن سيتي، بعد تعافيها من سرطان الغدد الليمفاوية.

وقالت ستوت التي سبق لها اللعب في صفوف برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي، في مارس الماضي، إنها ستخضع لعلاج كيميائي لمدة أربعة أشهر بعد ثبوت إصابتها بالمرض.

وأعلن ملبورن سيتي، اليوم الخميس، أن ستوت (28 عاما)، تعافت تماما بعد الخضوع للعلاج في أستراليا.

وتدربت ستوت في الشهر الماضي مع فريق بولين لايونز المغمور، قبل أن تقرر العودة إلى صفوف ملبورن سيتي، الذي سبق وفازت معه بلقب الدوري الأسترالي الممتاز مرتين، وبلقب دوري القسم الثاني أربع مرات ما بين 2015 و2020.

ولعبت ستوت مع منتخب الشابات الأسترالي قبل التحول لتمثيل منتخب نيوزيلندا مسقط رأسها، والذي خاضت معه 81 مباراة دولية حتى الآن.

المصدر: رويترز