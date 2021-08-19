تصرف "غير مستحب" في مباراة بالدوري المصري يثير جدلا واسعا (فيديو)

فجر لاعب البنك الأهلي، محمد عصام، أزمة كبيرة خلال مباراة فريقه ضد المقاصة (5-3)، أمس الأربعاء، في الأسبوع الـ31 من الدوري المصري، لقيامه بحركة "غير مستحبة" في كرة القدم.

وفي الدقيقة 83، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم البنك الأهلي 5-1، وقف محمد عصام على الكرة، في حركة "مستفزة"، أشعلت غضب لاعبي المقاصة ونشبت مشادة بين لاعبي الفريقين.

🎥 استفزاز محمد عصام لاعب البنك الاهلي للعيبة مصر المقاصة بعد الفوز العريض



pic.twitter.com/6hdKFWz3qX — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 18, 2021

كما انفعل المدير الفني للمقاصة، محمد عبد الجليل، تجاه الجهاز الفني للبنك الأهلي بقيادة خالد جلال بعد هذه الحركة.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه محمد عصام بسبب هذا التصرف.

وأكد المدير الفني للبنك للأهلي بعد المباراة، أنه تقرر إيقاف محمد عصام لأجل غير مسمى.

وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان، حركة نجم الأهلي المصري السابق وبيراميدز الحالي، رمضان صبحي، الذي وقف على الكرة في مباراة الأهلي وغريمه الزمالك خلال موسم 2016-2017، وأثار حينها تصرف رمضان صبحي هذا جدلا واسعا.

المصدر: مواقع التواصل