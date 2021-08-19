والد مؤمن زكريا نجم الأهلي المصري يعلق على أنباء تدهور صحة نجله

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بتدهور صحة نجم الأهلي، مؤمن زكريا، الذي يعاني من مرض ضمور العضلات، وتسبب في إبعاده عن ملاعب كرة القدم، قبل أن تنفي عائلته كل هذه الإشاعات.

وكشف زكريا عباس الضوي، والد مؤمن زكريا، عن آخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن، حيث أكد أن نجله الآن في بيته وسط أسرته، وحالته مستقرة للغاية ومطمئنة.

ومن جهتها، ردت زوجة مؤمن زكريا على ما أثير خلال الساعات الماضية حول تدهور صحة نجم الأهلي المصري، بنشرها تدوينة على صفحتها في "إنستغرام"، جاء فيها: "والله العظيم أنا شفت الخبر دا قلبي وجعني، ليه كده حسبي الله ونعم الوكيل، الخبر ده غير صحيح، مؤمن حس بدوار من حوالي 10 أيام، ووقع في بيته وجاله ارتجاج بسيط، واتنقل المستشفى وخرج، وهو بقاله أكتر من أسبوع في بيته، بلاش الكلام ده يا جماعة اتقوا الله وربنا يسترها عليه يارب ويشفيه بإذن الله".

ويعاني مؤمن من مرض ضمور العضلات، أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين.

وبدأت قصة معاناة مؤمن زكريا من المرض، أثناء تجربة إعارته إلى نادي أحد السعودي في يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة وابتعد مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم.

ويعد ضمور العضلات من الأمراض سريعة الانتشار في الجسم، حيث أنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية