بطولة أمريكا المفتوحة.. حامل اللقب تيم ينسحب بسبب الإصابة

أعلن النمساوي دومينيك تيم، انسحابه بسبب الإصابة في معصمه الأيمن، من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس التي ستقام على ملاعب "فلاشينغ ميدوز"، والتي أحرز لقبها العام الماضي.

ونشر المصنف سادسا عالميا، شريطا مصورا في حسابه على "إنستغرام"، قال فيه: "يتوجب علي اتخاذ قرار إعلان انسحابي من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة وإنهاء موسم 2021، حيث أن معصمي يؤلمني مجددا".

وتابع تيم، الذي دأب على ارتداء دعامة على يده اليمنى منذ عدة أسابيع: "الأسبوع الماضي، وعندما قمت بضرب الكرة شعرت بالألم ذاته الذي شعرت به في ماربيا"، في إشارة إلى دورة مايوركا الإسبانية التي شارك فيها في يونيو الماضي حين تعرض للإصابة.

وأكد النمساوي أنه لن يخضع لعملية جراحية، وقال: "سنتابع العمل على تعزيز (القوة البدنية) والتحرك (في الملعب)، وأريد أن أستعيد نسبة 100 بالمئة من قدراتي في بداية منافسات موسم 2022".

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وانضم تيم إلى لائحة كبيرة من الغائبين عن بطولة أمريكا المفتوحة المزمع إقامتها خلال الفترة بين 30 أغسطس الجاري و12 سبتمبر المقبل، على رأسهم المصنف أولا عالميا سابقا، السويسري روجر فيدرر، الذي أعلن انسحابه من البطولة الأمريكية للخضوع لعملية جراحية ثالثة في ركبته.

المصدر: أ ف ب