بن عطية ينصح يوفنتوس بعدم تكرار خطأ ريال مدريد بشأن رونالدو

صرح الدولي المغربي المهدي بن عطية بأن ريال مدريد أخطأ بتخليه عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسماح له بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018.

وارتدى المهدي بن عطية قميص "البيانكونيري" بين عامي (2016 و2019)، قبل أن يرحل عن يوفنتوس إلى صفوف نادي الدحيل القطري، وقضى معه موسمين ونصف الموسم، قبل الانتقال إلى صفوف فريق فاتح كاراجومروك التركي.

وتحدث بن عطية في تصريحات أدلى بها لموقع "توتو يوفي" الإيطالي، عن مستقبل كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، حيث يثير مستقبل "صاروخ ماديرا" جدلا واسعا في الأيام الأخيرة.

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وقال بن عطية: "كمشجع ليوفنتوس، آمل أن يبقى رونالدو، لا يزال آلة حرة قادرة على قهر كل شيء رغم أنه في السادسة والثلاثين».

وأضاف المغربي: "في الحقيقة، يجب على أي ناد الاحتفاظ بشخص مثله".

ويرى المهدي بن عطية أن يوفنتوس سيكون مخطئا إذا سمح برحيل رونالدو عن الفريق، كما فعل ريال مدريد، عندما ترك النجم البرتغالي يرحل عن صفوفه، وأنه كان يجب أن تستمر العلاقة بينهما حتى نهاية مسيرة "صاروخ ماديرا".

وأكد قائد منتخب المغرب: "ريال مدريد كان مخطئا ببيعه، لا ينبغي على يوفنتوس أن يرتكب نفس الخطأ".

ومع ذلك تحدث المغربي عن اللاعبين الذين يجب على يوفنتوس أن يستخدمهم في تشكيلته الأساسية، وذلك في حالة استمرار رونالدو مع الفريق.

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وقال بن عطية: "أنا سعيد جدا برؤية ديبالا من جديد في قلب المشروع، إنه لاعب من طراز رفيع، ويمتلك خبرة كبيرة رغم صغر سنه، إنه واحد من أقوى اللاعبين في إيطاليا، ويوفنتوس محظوظ به".

وتابع متحدثا عن فيدريكو كييزا: "لقد أثبت وجوده بالفعل في يوفنتوس، وقدم أداء مذهلا في كأس الأمم الأوروبية، أنا أحبه كثيرا لتصميمه ومثابرته، إنه مقاتل حقيقي، وسيكون قيمة مضافة للفريق في السنوات العشر المقبلة".

وبالنسبة إلى بن عطية، فإنه إذا تمكن يوفنتوس من تشكيل ثلاثي هجومي يضم كييزا ورونالدو وديبالا، فإنه سيكون من المستحيل إيقافه.

وأحدث رونالدو زلزالا مدويا عبر البيان الذي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي والذي تحدث خلاله عن التقارير التي ربطته بالعودة إلى ريال مدريد، وأكد أن النادي الملكي كان فصلا عظيما في مسيرته لكنه طوى تلك الصفحة.

المصدر: وكالات