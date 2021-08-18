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هاري كين يتخلف عن السفر مع توتنهام للبرتغال

الرياضة

هاري كين يتخلف عن السفر مع توتنهام للبرتغال
Reuters
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تخلف نجم توتنهام هاري كين عن السفر مع بعثة الفريق إلى البرتغال لمواجهة باكوس دي فيريرا غدا الخميس، في دور تحديد المتأهلين لدور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وذكرت صحيفة "ذا اتلانتيك"، أن المهاجم الدولي الإنجليزي البالغ عمره 28 عاما، والذي ضمه المدير الفني نونو إسبيريتو سانتو ضمن قائمة توتنهام لمباراة الذهاب والإياب، لم يسافر مع توتنهام بسبب نقص اللياقة البدنية.

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وأجج تخلف هاري كين عن السفر مع بعثة الفريق إلى البرتغال، التكهنات التي تشير إلى احتمال رحيله عن توتنهام، حيث يسعى مانشستر سيتي إلى ضمه.

وكان كين، الذي يرتبط مع توتنهام بعقد حتى 2024، عاد إلى توتنهام متأخرا من العطلة التي أخذها اللاعبون الدوليون بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية، كما اضطر إلى البقاء لخمسة أيام في عزل كورونا.

ولم يكن كين، الذي عاد إلى تدريبات توتنهام يوم الجمعة الماضي، ضمن قائمة الفريق في المباراة التي فاز فيها توتنهام على مانشستر سيتي 1-0 يوم الأحد الماضي في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أنه لم يشارك بشكل كامل في تدريبات توتنهام إلا أمس الثلاثاء.

ويعتبر كين من اللاعبين الذين يرغب المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا في ضمهم، وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن "السيتي" المملوك لمجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار، قدم في يونيو الماضي عرضا تزيد قيمته عن 100 مليون جنيه إسترليني لضم كين، لكن توتنهام رفض العرض وذكرت هذه الوسائل أن رئيس توتنهام دانيل ليفي طلب 160 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات

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