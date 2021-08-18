آل الشيخ يرصد مكافأة كبيرة لنادي الاتحاد السعودي للفوز على الرجاء المغربي

تعهد رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، بتقديم مليون ريال لنادي الاتحاد السعودي، في حال تتويجه بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب الرجاء لمغربي.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "تلقيت دعوة كريمة من سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لحضور نهائي كأس البطولة العربية (لكرة القدم) كأس جلالة الملك محمد السادس.. يا رب تسمح الظروف وأكون حاضرا.. قلوبنا مع العميد، قلوبنا مع الآتي، للإدارة الشابة أخي أنمار وأخي أحمد، الكأس نبيه في جدة ومني مبلغ مليون ريال دعم إذا فزتم".

تلقيت دعوة كريمة من سمو الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لحضور نهائي كاس البطوله العربية كاس جلالة الملك محمد السادس ... يارب تسمح الظروف واكون حاضر ... قلوبنا مع العميد قلوبنا مع الاتي 🖤💛 للادارة الشابه اخي انمار واخي احمد الكاس نبيه في جدة ومني مبلغ مليون ريال دعم اذا فزتو🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 17, 2021

وتقام مواجهة الاتحاد والرجاء، يوم السبت المقبل على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

المصدر: حساب آل الشيخ على "تويتر"