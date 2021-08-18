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التونسية أنس تبلغ ثاني أدوار بطولة سينسيناتي

الرياضة

التونسية أنس تبلغ ثاني أدوار بطولة سينسيناتي
Reuters
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صعدت المصنفة 22 عالميا، التونسية أنس جابر، إلى الدور الثاني من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس، عقب فوزها على الإستونية أنيت كونتافيت.

واحتاجت أنس لساعتين و15 دقيقة، لتحسم المباراة بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6-2، و4-6، و7-5.

وتواجه أنس في الدور القادم، المصنفة سابعة عالميا، البولندية إيغا شفيونتيك.

المصدر: Western & Southern Open

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