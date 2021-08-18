التونسية أنس تبلغ ثاني أدوار بطولة سينسيناتي
Reuters
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صعدت المصنفة 22 عالميا، التونسية أنس جابر، إلى الدور الثاني من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس، عقب فوزها على الإستونية أنيت كونتافيت.
واحتاجت أنس لساعتين و15 دقيقة، لتحسم المباراة بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6-2، و4-6، و7-5.
You love to see it 🥰@Ons_Jabeur moves past Kontaveit 6-2, 4-6, 7-5#CincyTennispic.twitter.com/GraERN87Fm— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 18, 2021
وتواجه أنس في الدور القادم، المصنفة سابعة عالميا، البولندية إيغا شفيونتيك.
المصدر: Western & Southern Open