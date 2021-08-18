الدوري المصري.. سيناريوهات تتويج الزمالك وفرص الأهلي

خطا الزمالك خطوة عملاقة نحو التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم، الحلم الذي طال انتظاره، بفوزه الثمين على ضيفه ودي دجلة (1-0)، أمس الثلاثاء، لحساب الأسبوع الـ31 من المسابقة.

وبات الزمالك على بعد خطوتين فقط من استعادة لقبه المفقود منذ 6 سنوات واعتلاء عرش الدوري المصري من جديد، بعدما تلقى غريمه الأهلي حامل اللقب ضربة جديدة في حظوظه للاحتفاظ باللقب لموسم جديد بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه طلائع الجيش.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 نقاط أمام الأهلي قبل 3 جولات من النهاية.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة الـ32 للدوري يوم الجمعة المقبل، ثم يلعب ضد الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ33، على أن يواجه البنك الأهلي في الجولة الأخيرة في الـ27 من أغسطس الجاري.

بينما يتبقى للأهلي 3 مباريات أيضا أمام المصري البورسعيدي في الجولة الـ32 يوم الجمعة المقبل، ثم يحل ضيفا على الجونة يوم الثلاثاء المقبل بالجولة قبل الأخيرة، ثم يستضيف أسوان في الـ27 من الشهر الحالي.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الثلاث القادمة للتتويج رسميا باللقب بغض النظر عن نتائج الأهلي.

ويمكن أن يتوج الزمالك رسميا بالدوري المصري في مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، المقررة الجمعة المقبل، وذلك شريطة فوزه بالمباراة وخسارة الأهلي أمام المصري البورسعيدي في اليوم ذاته.

ووفقا لذلك السيناريو، سيرتفع رصيد الزمالك إلى 76 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الأهلي الذي سيتجمد رصيده عند 69 نقطة، ليتوج الأبيض رسميا.

الموعد الثاني الذي يمكن أن يتوج فيه الزمالك هو مباراته الثانية أمام الإنتاج الحربي يوم 24 أغسطس، وذلك حال فوزه بالمباراة وقبلها مباراة سيراميكا كليوباترا، ليحافظ على فارق الـ4 نقاط على الأقل مع الأهلي قبل جولة من النهاية.

كما يمتلك الزمالك فرصة أخرى للتتويج باللقب في تلك المباراة (الإنتاج الحربي) إذا تعادل، حال تعثر الأهلي بالخسارة أو التعادل في إحدى مباراتيه المقبلتين.

أما الموعد الثالث لتتويج الزمالك رسميا فهو مباراته أمام البنك الأهلي، في آخر جولات الدوري المصري، وذلك حال تعثره بالتعادل أو الخسارة في إحدى مباراتيه في الجولتين المقبلتين وفوزه بالأخرى، بشرط فوزه في المباراة الأخيرة.

في المقابل يحتاج الأهلي للفوز بمبارياته الثلاث القادمة للوصول إلى 78 نقطة مع تعثر الزمالك بتعادلين من آخر 3 جولات أو الخسارة في مباراة والتعادل في أخرى.

تعادل الأهلي في مباراة وفوزه في مباراتين سيجعل الفريق الأحمر بحاجة لخسارة الزمالك على الأقل في مباراتين ليضمن للأهلي التتويج بأفضلية المواجهات المباشرة.

المصدر: وكالات