الحاجي ضيوف يرشح منتخبين للفوز بكأس أمم إفريقيا بالكاميرون

كشف أسطورة كرة القدم السنغالية، الحاجي ضيوف عن مرشحيه للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وقال ضيوف خلال حضوره أمس الثلاثاء، فعاليات سحب قرعة البطولة الإفريقية، إن الترشيحات تصب مجددا لفائدة منتخبي السنغال والجزائر، وأضاف: "بالطبع سيكون المنتخب السنغالي في طليعة المرشحين بل وأقواهم، لو سألت أيا من ممثلي المنتخبات الحاضرين هنا (في القاعة) عن المنتخب الذي لا يريدون مواجهته، لقالوا لك المنتخب السنغالي".

وأكمل: "السنغال وبعدها الجزائر هما المرشحان برأيي للتنافس على اللقب".

وكان نهائي النسخة الماضية بمصر في العام 2019، جمع بين المنتخبين الجزائري والسنغالي، وانتهى بفوز "محاربي الصحراء" الذين توجوا باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي سحبت أمس عن المجموعات التالية:

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المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الغابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر- السودان - غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر - سيراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار.

المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - غامبيا.

المصدر: موقع "الكاف"