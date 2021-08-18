بيكيه ينشر فيديو له مع مدربه رونالد كومان عمره 30 عاما

نشر المدافع الإسباني المخضرم جيرارد بيكيه، فيديو يجمعه بمدربه الحالي في برشلونة، الهولندي رونالد كومان، عمره 30 عاما تقريبا.

وصور الفيديو في العام 1992 حينما كان بيكيه في الخامسة من عمره، وحينها كان كومان لاعبا في صفوف نادي برشلونة.

وظهر بيكيه في الفيديو وهو يطلب الحصول على توقيع مدافع برشلونة ونجم الفريق وقتها كومان.

وعلق بيكيه (34 عاما)، الذي أصبح الآن أحد أهم المدافعين في تاريخ نادي برشلونة، على الفيديو قائلا "تقريبا 30 عاما".

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده أكثر من 3 ملايين شخص، وأبدى

ما يقرب من 170 ألف شخص إعجابهم به، وأعاد 18 ألفا التغريدة.

يذكر أن كومان يتولى مسؤولية تدريب برشلونة منذ صيف العام الماضي.

المصدر: RT