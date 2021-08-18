استبعاد فولفسبورغ من كأس ألمانيا بسبب خطأ "كارثي" لمدربه

استبعد الاتحاد الألماني لكرة القدم، فولفسبورغ من كأس ألمانيا على الرغم من بلوغه الدور الثاني منها، بسبب ارتكاب مدربه لخطأ فني "كارثي" بإجرائه تبديلات أكثر مما تسمح به القواعد.

وانتهت المباراة بفوز فولفسبورغ على برويسن مونستر من الدرجة الرابعة 3-1 بعد التمديد في الثامن من الشهر الحالي، عندما قام مدرب فولفسبورغ الجديد، الهولندي مارك فان بوميل، بتبديل سادس له في الوقت الإضافي في حين تسمح القوانين بخمسة فقط.

وتقدم فريق مونستر باحتجاج لدى الاتحاد الألماني بعد أن أدرك الخطأ الذي ارتكبه مدرب فولفسبورغ، وقبل هذا الاحتجاج وسيكون اسم الفريق ضمن سحب القرعة المقررة في الـ29 من الشهر الحالي.

ويستطيع فولفسبورغ استئناف القرار، وقال مدير النادي تيم شوماخر "لقد خاب أملنا من القرار وكنا نفضل نتيجة أفضل. لا نوافق على القرار وسننظر في إمكانية اللجوء إلى إجراءات قانونية".

المصدر: وكالات