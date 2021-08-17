رسميا.. مدرب ريال مدريد يعلن موقفه من ضم رونالدو

نفى المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تقدمه بأي طلب لإدارة الفريق الملكي، من أجل ضم مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكتب أنشيلوتي على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "كريستيانو رونالدو هو أحد أساطير ريال مدريد وأنا أحترمه، لكنني لم أطلب أو أخطط للتوقيع معه هذا الصيف".

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

ويخوض البرتغالي عامه الأخير في عقده مع يوفنتوس الذي انضم إليه في صيف 2018 من ريال مدريد، لكن يبدو أنه لا يريد الانتظار حتى صيف 2022 للرحيل عن عملاق تورينو بل يبحث ابن الـ36 عاما عن مغامرة جديدة بحسب التقارير الإعلامية.

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وزعمت تقارير إسبانية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن أنشيلوتي طلب من إدارة ريال مدريد عودة رونالدو إلى النادي الملكي.

وقال الصحفي في البرنامج الإسباني الشهير

"التشيرنغيتو"، إيدو أغيري، إن أنشيلوتي يرغب في عودة رونالدو للريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح أن المدرب الإيطالي يريد رونالدو في ريال مدريد، وقد تحدث مع محيط اللاعب، والعلاقة بينهما جيدة وودية، وهو ما دفعه للمطالبة بعودته هذا الصيف.

المصدر: RT