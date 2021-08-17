استبعاد لاعب عن منتخب كرواتيا لأسباب تأديبية

أعلن المدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، قائمة منتخب بلاده استعدادا لخوض مباريات صعبة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقرر داليتش استبعاد أنتي ريبيتش، مهاجم ميلان، من القائمة، في قرار جاء لمعاقبة اللاعب بسبب الانتقادات التي وجهها لمدربه في الفترة الأخيرة.

وشارك ريبيتش أساسيا في 3 من 4 أصل مباريات خاضها المنتخب الكرواتي خلال نهائيات بطولة "يورو 2020" الأخيرة، والتي خرج فيها بلاده من دور الستة عشر بعد الخسارة أمام إسبانيا.

وفي ما يلي قائمة منتخب كرواتيا:

لحراسة المرمى: ليفاكوفيتش، سلوغا، إيفوشيتش.

لخط الدفاع: فيدا، لوفرين، باريشيتش، دوي تشاليتا-تسار، يورانوفيتش، أوريموفيتش، غافرديول، سكوريتش، سوسا.

لخط الوسط: مودريتش، كوفاشيتش، بروزوفيتش، بازاليتش، فلاشيتش، مورو، إيفانوشيك.

لخط الهجوم: بيريشيتش، كراماريتش، تشولاك، بوديمير، ليفايا، أورشيتش.

وسيخوض منتخب كرواتيا ثلاث مباريات في سبتمبر المقبل، الأولى ضد منتخب روسيا يوم 1 سبتمبر، والثانية أمام سلوفاكيا يوم 4 سبتمبر، ومن ثم يواجه سلوفينيا يوم 7 سبتمبر 2021.

المصدر: وكالات