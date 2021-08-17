وفاة المعلق الرياضي الجزائري لحبيب بن علي

توفي الصحفي والمعلق الرياضي الجزائري لحبيب بن علي، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 69 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونعى المعلق الرياضي الجزائري الشهير، حفيظ دراجي، مواطنه بتدوينة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، جاء فيها: "الله أكبر‏(صدمة أخرى)..

الزميل السابق في التلفزيون الجزائري وقنوات بي إن سبورتس، الإعلامي والمعلق الجزائري لحبيب بن علي في ذمة الله".

وكان الراحل، استهل مشواره الصحفي في التلفزيون الجزائري مطلع ثمانينات القرن الماضي، قبل أن يلتحق بالقناة القطرية الإخبارية "الجزيرة" نهاية التسعينات.

واعتبارا من عام 2003، انضم لحبيب بن علي إلى طاقم القناة المتخصصة "الجزيرة الرياضية" والتي تغيرت تسميتها منذ يناير 2014 إلى "بي إن سبورتس".

ويمتلك الراحل لحبيب بن علي، مشوارا مهنيا حافلا بتغطية أكبر الأحداث الرياضية العالمية والكروية، على غرار كؤوس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية، قبل أن يخرج للتقاعد عام 2018.

المصدر: RT + وكالات