وسط ترحيب من اللاعبين.. أنشيلوتي يطلب من إدارة ريال مدريد ضم رونالدو

كشفت تقارير إعلامية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها أن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، طلب من إدارة النادي الملكي إعادة كريستيانو رونالدو إلى الفريق مجددا.

وقال الصحفي في البرنامج الإسباني الشهير

"التشيرنغيتو"، إيدو أغيري، إن أنشيلوتي يرغب في عودة رونالدو للريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

🗞️'ANCELOTTI quiere a CRISTIANO RONALDO'



La portada de #ElChiringuitoDeMega de hoy con la EXCLUSIVA MUNDIAL de @EduAguirre7 sobre CRISTIANO que presenta @FerminCanaspic.twitter.com/WmH0AKIlqT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2021

💣 ¡¡Ancelotti querría a Cristiano de vuelta en el Real Madrid!! Según @elchiringuitotv



👉 Florentino lo descartó públicamente en su día durante su aparición para intentar explicar la fracasada Superliga https://t.co/z9kAaqvVVg — MARCA (@marca) August 17, 2021

وأوضح أن المدرب الإيطالي يريد رونالدو في ريال مدريد، وقد تحدث مع محيط اللاعب، والعلاقة بينهما جيدة وودية، وهو ما دفعه للمطالبة بعودته هذا الصيف.

وأكد الصحفي أن لاعبي ريال مدريد يدعمون أنشيلوتي في مسعاه ويرحبون أيضا بعودة رونالدو مجددا لأنهم يعرفون القيمة التي سيضيفها للفريق.

ومن جهته، أكد الصحفي جوسيب بيدربول، مقدم برنامج "التشيرنغيتو"، أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، ما زال يضع نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كليان مبابي هدفه الأول هذا الصيف، وأن رونالدو هو الخطة البديلة في حال الفشل في التعاقد مع مبابي.

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وينتهي عقد رونالدو مع فريقه الحالي يوفنتوس في 30 يونيو 2022، لكنه يرغب في الرحيل هذا الصيف عن السيدة العجوز.

وكانت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، قالت في تقرير لها أمس الاثنين، إن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، عرض خدمات اللاعب على مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس مستعد لبيع رونالدو مقابل 30 مليون يورو، حتى لا يتكبد النادي خسائر في الصفقة.

المصدر: .sport-express.ru + "التشيرنغيتو"