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شاهد.. لاعب غلطة سراي التركي ينطح زميله والحكم يعاقبه

الرياضة

شاهد.. لاعب غلطة سراي التركي ينطح زميله والحكم يعاقبه
Okan Ünal @okanunal3434 \TWITTER
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شهدت مباراة جيرسونسبور وضيفه غلطة سراي في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، شجارا واشتباكا بالأيدي بين لاعبين اثنين من الفريق الضيف.

وأقيمت المباراة أمس الاثنين، على أرضية ملعب "غيرسون أتاتورك"، وحقق خلالها غلطة سراي فوزا مقنعا ومستحقا بهدفين دون رد.

وأظهر مقطع فيديو، مدافع غلطة سراي، البرازيلي ماركوس تكسييرا، وهو يندفع في الدقيقة 63 نحو زميله لاعب خط الوسط التركي كريم أكتورك أوغلو، قبل أن ينطحه ويوجه له بعض اللكمات.

وتدخل لاعبو غلطة سراي لتهدئة اللاعبين وفض اشتباكهما، فيما استعان الحكم بتقنية الفيديو، ليقرر بعدها طرد تكسييرا لاعتدائه على زميله.

تجدر الإشارة إلى أن غلطة سراي، احتل المركز الثاني في الدوري التركي في الموسم الماضي، حيث حصل على 84 نقطة في 40 جولة، وخسر اللقب لمصلحة غريمه بشيكتاش الذي حصد 84 نقطة أيضا، لكنه تفوق بأفضلية "فارق الأهداف".

المصدر: championat.com

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