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الروسية بافليوتشينكوفا تنسحب من بطولة سينسيناتي بسبب مشكلة في التأشيرة

الرياضة

الروسية بافليوتشينكوفا تنسحب من بطولة سينسيناتي بسبب مشكلة في التأشيرة
Reuters
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انسحبت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس، التي انطلقت منافساتها أمس الاثنين، بسبب مشكلة تتعلق بالتأشيرة.

وكتبت اللاعبة الروسية على حسابها في تويتر "للأسف لا بد من الانسحاب من بطولة سينسيناتي. لا زلت في كندا وأنتظر تأشيرة دخولي للولايات المتحدة. أتمنى الحصول عليها قريبا لأتمكن من المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة".

وتنطلق بطولة أمريكا المفتوحة في 30 أغسطس الحالي وتستمر حتى 12 سبتمبر المقبل.

وبافليوتشينكوفا، التي خسرت في الدور الثاني في بطولة مونتريال الأسبوع الماضي، والمصنفة 16 في سينسيناتي، كان من المقرر أن تلتقي في مباراتها الأولى مع الأمريكية برناردا بيرا، اليوم الثلاثاء.

ونافست بافليوتشينكوفا في أولمبياد طوكيو هذا العام، وخسرت في دور الثمانية أمام السويسرية بليندا بنتشيتش التي توجت بذهبية فردي السيدات بعد ذلك، لكنها حصدت ذهبية الزوجي المختلط مع مواطنها أندريه روبليف.

المصدر: وكالات

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