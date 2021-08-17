الروسية بافليوتشينكوفا تنسحب من بطولة سينسيناتي بسبب مشكلة في التأشيرة

انسحبت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس، التي انطلقت منافساتها أمس الاثنين، بسبب مشكلة تتعلق بالتأشيرة.

وكتبت اللاعبة الروسية على حسابها في تويتر "للأسف لا بد من الانسحاب من بطولة سينسيناتي. لا زلت في كندا وأنتظر تأشيرة دخولي للولايات المتحدة. أتمنى الحصول عليها قريبا لأتمكن من المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة".

Dear fans,



Unfortunately I have to withdraw from Western & Southern Open. Still in Canada, I am waiting for my US visa. Hopefully, I'll get it soon and will be there in time for the US Open.



🖤 — Anastasia Pavlyuchenkova (@NastiaPav) August 16, 2021

وتنطلق بطولة أمريكا المفتوحة في 30 أغسطس الحالي وتستمر حتى 12 سبتمبر المقبل.

وبافليوتشينكوفا، التي خسرت في الدور الثاني في بطولة مونتريال الأسبوع الماضي، والمصنفة 16 في سينسيناتي، كان من المقرر أن تلتقي في مباراتها الأولى مع الأمريكية برناردا بيرا، اليوم الثلاثاء.

ونافست بافليوتشينكوفا في أولمبياد طوكيو هذا العام، وخسرت في دور الثمانية أمام السويسرية بليندا بنتشيتش التي توجت بذهبية فردي السيدات بعد ذلك، لكنها حصدت ذهبية الزوجي المختلط مع مواطنها أندريه روبليف.

المصدر: وكالات