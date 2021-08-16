الغاني بوناك يتوعد المصري بيج رامي بهزيمته في مستر أولمبيا 2021

صرح بطل كمال الأجسام الشهير الغاني وليام بوناك أنه يريد الفوز على المصري بيج رامي مرة أخرى، في بطولة مستر أولمبيا 2021 التي ستبدأ فعاليتها يوم 7 أكتوبر المقبل، في الولاي ت المتحدة.

وسيدافع ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي" عن لقب مستر أولمبيا في نسخة 2021 من المسابقة، التي ستقام في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانغ في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، في الفترة من السابع إلى العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال موقع "fitnessvolt" المتخصص في كمال الأجسام، إن بوناك يتدرب حاليا بمفرده بعد انفصاله عن مدربه السابق نيل هيل، لكن رغم ذلك يظل هدفه الفوز بمستر أولمبيا 2021.

وتفوق بوناك (38 عاما) بطل أولمبيا 2019، بالفعل على بيج رامي (36 عاما)، في بطولة أرنولد كلاسيك قبل أشهر فقط من تتويج البطل المصري بمستر أولمبيا 2020.

AFP Yasser Al-Zayyat

وقال وليام بوناك: "هدفي بالطبع هو الفوز على رامي. إنه الآن البطل. إنه الشخص الذي يجب التغلب عليه، الجميع يحاولون ملاحقته الآن".

وأضاف: "أنا لا أقول إنه لا يمكن القيام بذلك، لكن عندما هزمته لم يكن رامي قد وصل إلى نسبة 100% من مستواه، لقد بلغ حينها ما بين 90 إلى 100% الآن هو 100%، وفي رأيي يمكنه التحسن أكثر إذا استمر بنفس الأداء ويمكنه الفوز باللقب مرة أخرى".

وحدث الانفصال بين بوناك ومدربه نيل هيل بعد تصريحات متبادلة بين الرجلين، لكن بوناك صرح بأن الأمر على ما يرام حاليا ولا يتمنى إلا التوفيق لمدربه السابق.

وعمل بوناك مع مدربه السابق معظم فترات مسيرته في كمال الأجسام حتى تلك النقطة، مما ساعده على انتقاله من فئة 212 إلى الفئة المفتوحة في كمال الأجسام والمنافسة في مستر أولمبيا، ومع ذلك حدث الانفصال بسبب بعض الخلافات المالية والاختلاف في فلسفة التدريب.

وبعد عامين من العمل بمفرده، لم يندم وليام على قراره بالانفصال عن نيل، لكنه لم يعد لديه مشاعر قاسية تجاه مدربه السابق، إذ إنه في مقابلة أجريت معه مؤخرا، أوضح أنه فقد الثقة في نيل، لكنه لا يريد له سوى الأفضل للمضي قدما.

المصدر: وكالات