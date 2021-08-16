الأسطورة الأمريكية لويد تعتزل وهي مطمئنة من أن رونالدو لن يحطم رقمها التهديفي

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اليوم الاثنين أن واحدة من أعظم اللاعبات عبر التاريخ كارلي لويد البالغة من العمر 39 عاما، أعلنت اعتزالها.

وأصبحت لويد، التي فازت بجائزة الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعبة في العالم مرتين، ثاني أكثر لاعبة مشاركة في المباريات الدولية في تاريخ اللعبة برصيد 312 مباراة، أحرزت خلالها 128 هدفا، وتوجت بلقبين لكأس العالم وذهبيتين أولمبيتين.

وتتفوق لويد على حامل الرقم القياسي للأهداف المسجلة على مستوى المنتخبات للرجال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 109 أهداف خلال 179 مباراة، لعبها حتى الآن، وعادل رقم الهداف التاريخي للمنتخبات الإيراني المعتزل علي دائي.

ولا يزال لدى رونالدو، البالغ من العمر، الفرصة في الانفراد بالرقم القياسي لمنتخبات الرجال، ولكن ربما سيكون من الصعب الوصول إلى 128 هدفا، الرقم الذي حققته لويد.

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وقالت لويد "عندما بدأت مسيرتي مع المنتخب الوطني في 2005، وضعت هدفين رئيسيين لتحقيقهما هما أن أكون أكثر لاعبة متكاملة بقدر الإمكان، ومساعدة الفريق في الفوز بالبطولات.

"في كل يوم أنزل فيه للملعب، كنت ألعب وكأنها مباراتي الأخيرة. لم أرغب أبدا في التعامل مع أي شيء وكأنه أمرا مفروغ منه، خاصة بعد إدراكي مدى صعوبة الوصول للقمة، لكن من الصعب للغاية البقاء على القمة لفترة طويلة".

وسيعلن الاتحاد الأمريكي قريبا إقامة أربع مباريات ودية لمنتخب السيدات، بواقع مباراتين في سبتمبر ومثلهما في أكتوبر المقبلين، وستكون هذه المباريات الأخيرة للويد بقميص المنتخب الوطني.

المصدر: وكالات