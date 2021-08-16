بايرن ميونخ يودع الأسطورة غيرد مولر بفيديو مؤثر

تزين ملعب "أليانز أرينا" لفريق فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، باسم الأسطورة غيرد مولر، أحد أعظم الهدافين الذين أنجبتهم ملاعب الكرة على مدار التاريخ.

ونشر بايرن ميونخ مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تكريما للأسطورة غيرد مولر الذي توفي صباح أمس الأحد، عن عمر ناهز 75 عاما.

وصنع غيرد مولر التاريخ مع البايرن ومنتخب ألمانيا، حيث سجل 566 هدفا خلال 607 مباريات رسمية مع العملاق البافاري، ولا يزال يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة بالدوري الألماني برصيد 365 هدفا، فضلا عن كونه هدافا للبطولة 7 مرات، كما سجل 68 هدفا في 62 مباراة مع منتخب ألمانيا.

وانضم مولر إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 1964، وفاز معه بكأس الإنتركونتيننتال، و3 كؤوس لدوري الأبطال، وكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة، وأحرز لقب بطل الدوري الألماني 4 مرات، ومثلها في كأس ألمانيا، كما فاز مع المنتخب الوطني ببطولة أوروبا 1972، وكأس العالم 1974، وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية في ميونخ ضد هولندا.

وأحرز غيرد مولر 40 هدفا في الدوري الألماني بقميص بايرن ميونخ في الموسم (1971-1972) وهو رقم قياسي صمد حتى يوم 22 مايو الماضي، عندما حطمه النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بهدف سجله في شباك أوغسبورغ (5-2) في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ34 الأخيرة من "البوندسليغا".

المصدر: RT