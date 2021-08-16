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مدرب برشلونة يعلق على فوز فريقه في أول مباراة من دون ميسي

الرياضة

مدرب برشلونة يعلق على فوز فريقه في أول مباراة من دون ميسي
Reuters
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أعرب مدرب نادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، عن سعادته بفوز فريقه 4-2 على ريال سوسييداد، أمس الأحد، في مستهل مشوار "البارسا" في "الليغا".

وقال كومان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من المهم دائما أن نبدأ مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) بفوز على أرضنا، حيث حققنا فوزا مهما لإعطاء صورة جيدة للفريق، خاصة في أول مباراة من دون ليونيل ميسي"، المنتقل هذا الصيف إلى نادي باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني.

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وأضاف: "النصف ساعة الأولى كانت رائعة، مع الكرة ودونها، وسجلنا هدفين في الشوط الأول، ثم رد الخصم بالتسجيل وكان علينا الخروج من هذا الموقف".

وتابع: "حضور الجماهير كان مميزا، وكان يبدو أن الحضور أكثر من 20 ألف مشجع، وساعدونا ومنحونا القوة على أرضنا. كانت المباراة رائعة من جميع النواحي".

وعن الوافد الجديد على برشلونة، مواطنه ممفيس ديباي، علق كومان قائلا: "لقد لعب مباراة رائعة وصنع هدفا عظيما، إنه يفعل الأشياء بشكل جيد دائما".

وأكمل: "(المدافع الجديد) إيريك غارسيا لعب أيضا مباراة جيدة للغاية، وتمركز بشكل رائع، واتخذ قرارات ممتازة".

المصدر: وكالات

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