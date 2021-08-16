قميص ميسي يشكل استثناء في متحف بايرن ميونخ.. فما القصة؟ (صورة)

يعتبر القميص رقم 10 الذي ارتداه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما كان يدافع عن ألوان نادي برشلونة، القطعة الوحيدة في متحف بايرن ميونخ، التي لا تحمل ألوان النادي.

وبعد إعلان نادي بايرن ميونخ، أمس الأحد، وفاة أسطورته جيرد مولر عن عمر ناهز الـ 75 عاما، تطرق موقع "غول" العالمي، إلى علاقة مولر بتواجد قميص ميسي في متحف البايرن.

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وبحسب "غول"، فقد أهدى ميسي هذا القميص إلى مولر بعد أن تجاوز رقمه القياسي للأهداف في عام واحد في 2012.

When Messi broke Gerd Muller's record of most goals in a calendar year in 2012, the Argentine sent a signed shirt to Muller saying "For Gerd Mueller, my respect and admiration, a hug."



Today the jersey is the only Non-Bayern piece of memorabilia at the Allianz Arena museum. 🕊️🌹 pic.twitter.com/8eREzBQWNm — Aadoo Ozzo 🇵🇸 (@Aadozo) August 15, 2021

وذكر المصدر، أن ميسي المنتقل هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة، أخذ في عام 2012 على عاتقه هم تحطيم أحد أصعب الأرقام القياسية في تاريخ كرة القدم.

وأرد ميسي أن يكون أكثر من يسجل أهدافا في عام ميلادي واحد، وهو الرقم الذي كان يحمله مولر على مدى أربعة عقود وحده دون منافسة.

وكان مولر أكثر من سجل في عام ميلادي واحد بواقع 85 هدفا، لكن ميسي تمكن من تحطيم هذا الرقم في 2012، حينما سجل 91 هدفا في إجمالي 69 مباراة شارك فيها.

وبعد أن نجح "البرغوث" في تحطيم رقمه، خرج مولر ليهنئ النجم الأرجنتيني على الرقم القياسي الجديد الذي سيظل مسجلا باسمه لسنوات طويلة على الأرجح.

وقال مولر حينها في تصريحات لـ "سبورت1": "لقد كان الرقم القياسي يخصني لمدة 40 عاما، والآن تحطم على يد أفضل لاعب في العالم".

وأضاف: "ميسي رائع ومذهل، سعدت بتحطيمه لذلك الرقم بعد كل تلك السنوات، عيبه الوحيد أنه لا يلعب لبايرن ميونخ".

في المقابل، قام ميسي بتوقيع القميص الذي كسر به رقم مولر وكتب عليه رسالة لأسطورة كرة القدم الألمانية، ثم بعث به له.

وقرر مولر وقتها أن يرسل بدوره الهدية التي تحصل عليها من ميسي لبايرن ميونخ، الذي مازال إلى يومنا هذا يحتفظ بقميص ميسي في متحفه.

المصدر: goal.com