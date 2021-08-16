لاميلا يسجل هدفين في بداية مثالية مع إشبيلية.. وطرد زيدان

قاد الأرجنتيني إيريك لاميلا، فريقه الجديد إشبيلية إلى تحقيق فوز مستحق على رايو فايكانو، بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وافتتح المهاجم المغربي يوسف النصيري، باب التسجيل للفريق الأندلسي في الدقيقة 19، من ضربة جزاء تحصل عليها مواطنه أسامة إدريسي، الذي تعرض للعرقلة من قبل حارس مرمى نادي رايو فايكانو، لوكا زيدان، ابن مدرب ريال مدريد السابق زين الدين.

ومنح الحكم ركلة جزاء لإشبيلية وطرد زيدان، ليكمل رايو فايكانو، المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19.

وشارك لاميلا، الذي انضم لإشبيلية من توتنهام هوتسبير ضمن صفقة انتقال المهاجم الإسباني برايان خيل إلى النادي اللندني، بديلا في الشوط الثاني، واحتاج إلى أقل من عشر دقائق ليترك بصمة.

واستغل اللاعب الأرجنتيني فوضى داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة باتجاه المرمى وسكنت الشباك بعد أن اصطدمت بأحد مدافعي الفريق الزائر.

وهز لاميلا الشباك مرة أخرى في الدقيقة 79، بعد أن دخل منطقة الجزاء وانزلق على الأرض ليقابل تمريرة عرضية منخفضة من النصيري.

المصدر: وكالات