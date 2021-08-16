 
مباشر

محمد صلاح يرتدي شارة قيادة منتخب مصر أمام أنغولا والغابون

الرياضة

محمد صلاح يرتدي شارة قيادة منتخب مصر أمام أنغولا والغابون
Reuters
لا عب منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2bc

سيرتدي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي شارة قيادة منتخب مصر الأول أمام كل من أنغولا والغابون ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكان حسام البدري قرر منح محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر وحسم الأمور عقب الصعود لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في الكاميرون العام القادم.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. ليفربول يتغنى بإنجاز
بالفيديو.. ليفربول يتغنى بإنجاز "الملك" محمد صلاح التاريخي

وكان محمد صلاح قد ارتدى شارة القيادة خلال مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر فى نهاية تصفيات كأس الأمم الإفريقية لبعض الوقت قبل الإعلان الرسمي من قبل الجهاز الفني للفراعنة.

يذكر أن منتخب مصر يقع في مجموعة تضم كل من أنغولا والغابون وليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا