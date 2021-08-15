الروسي مدفيديف يتوج بلقب بطولة تورنتو الكندية للتنس (فيديو)
توج الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا بلقب بطولة تورنتو الكندية للأساتذة بكرة المضرب بعد فوزه في النهائي يوم الأحد على الأمريكي رايلي أوبيلكا بمجموعتين نظيفتين.
وتمكن مدفيديف من الفوز في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها 2.8 مليون دولار، بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-3، خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.
🇨🇦 Toronto— ATP Tour (@atptour) August 15, 2021
🇺🇸 Cincinnati
🇨🇳 Shanghai
🇫🇷 Paris@DaniilMedwed now holds four of the nine ATP Masters 1000 titles 🏆
🎥: @TennisTV | #NBO21pic.twitter.com/hHs6olV10w
وهذا اللقب هو الـ12 للنجم الروسي خلال مسيرته، والثالث هذا العام، والرابع في بطولات الماسترز ذات الـ1000 نقطة.
Climbing up the list, @DaniilMedwed 👏— Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2021
Most Masters 1000 titles (active players):
36 - Djokovic
36 - Nadal
28 - Federer
14 - Murray
4 - Zverev
4 - Medvedev ⚡ pic.twitter.com/oQS1FhbhcP
ومدفيديف هو أول لاعب روسي يحرز لقب بطولة تورنتو منذ عام 2000 عندما توج بلقبها نجم التنس الروسي المعتزل مارات سافين.
المصدر: rsport.ria.ru