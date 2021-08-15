 
مباشر

الروسي مدفيديف يتوج بلقب بطولة تورنتو الكندية للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي مدفيديف يتوج بلقب بطولة تورنتو الكندية للتنس (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2al

توج الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا بلقب بطولة تورنتو الكندية للأساتذة بكرة المضرب بعد فوزه في النهائي يوم الأحد على الأمريكي رايلي أوبيلكا بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن مدفيديف من الفوز في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها 2.8 مليون دولار، بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-3، خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.

وهذا اللقب هو الـ12 للنجم الروسي خلال مسيرته، والثالث هذا العام، والرابع في بطولات الماسترز ذات الـ1000 نقطة.

ومدفيديف هو أول لاعب روسي يحرز لقب بطولة تورنتو منذ عام 2000 عندما توج بلقبها نجم التنس الروسي المعتزل مارات سافين.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا