الروسي مدفيديف يتوج بلقب بطولة تورنتو الكندية للتنس (فيديو)

توج الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا بلقب بطولة تورنتو الكندية للأساتذة بكرة المضرب بعد فوزه في النهائي يوم الأحد على الأمريكي رايلي أوبيلكا بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن مدفيديف من الفوز في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها 2.8 مليون دولار، بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-3، خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.

🇨🇦 Toronto

🇺🇸 Cincinnati

🇨🇳 Shanghai

🇫🇷 Paris@DaniilMedwed now holds four of the nine ATP Masters 1000 titles 🏆



🎥: @TennisTV | #NBO21pic.twitter.com/hHs6olV10w — ATP Tour (@atptour) August 15, 2021

وهذا اللقب هو الـ12 للنجم الروسي خلال مسيرته، والثالث هذا العام، والرابع في بطولات الماسترز ذات الـ1000 نقطة.

Climbing up the list, @DaniilMedwed 👏



Most Masters 1000 titles (active players):



36 - Djokovic

36 - Nadal

28 - Federer

14 - Murray

4 - Zverev

4 - Medvedev ⚡ pic.twitter.com/oQS1FhbhcP — Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2021

ومدفيديف هو أول لاعب روسي يحرز لقب بطولة تورنتو منذ عام 2000 عندما توج بلقبها نجم التنس الروسي المعتزل مارات سافين.

المصدر: rsport.ria.ru