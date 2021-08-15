لوكوموتيف موسكو يفرض التعادل على زينيت في الوقت القاتل (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي 1-1 المباراة التي جمعت لوكوموتيف موسكو وضيفه زينيت القادم من مدينة بطرسبورغ اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم زينيت حامل اللقب في النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح أليكسي سوتورمين في الدقيقة الـ85 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة عادل لوكوموتيف النتيجة من ركلة جزاء أيضا عن طريق فيودور سمولوف.

ولعب زينيت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ50 بعد حصول لاعبه دالير كوزياييف على بطاقة صفراء ثانية عقب تدخل عنيف على منافسه.

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وهذا التعادل، هو الأول لفريق زينيت بعد ثلاث انتصارات ليرفع رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط.

في المقابل، رفع لوكوموتيف رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru