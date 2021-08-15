بالفيديو.. التونسي خزري يسجل هدفا في الدوري الفرنسي بعد 19 ثانية فقط على بداية المباراة!
سجل التونسي وهبي خزري نجم سانت إيتيان الفرنسي اليوم، أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم "الليغ 1".
وفي مباراة سانت إيتيان ومضيفه لانس اليوم، افتتح خرزي باب التسجل بعد 19 ثانية فقط من انطلاق اللقاء.
🇫🇷 #Ligue1— ArabBallers (@Arab_Ballers) August 15, 2021
19 SECONDS IN, WAHBI KHAZRI 🇹🇳 HAS SCORED FOR @ASSEofficiel. ONE OF THE FASTEST GOALS IN #LIGUE1 HISTORY pic.twitter.com/68HKpOzSLl
وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
يذكر أن خزري سجل هدف فريقه الوحيد في الجولة الافتتاحية عندما تعادل سانت إيتيان مع كليرمون الوافد الجديد لدوري الأضواء، ليرفع النجم التونسي رصيده في ترتيب الهدافين إلى هدفين بعد جولتين.
المصدر: RT