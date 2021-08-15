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بالفيديو.. التونسي خزري يسجل هدفا في الدوري الفرنسي بعد 19 ثانية فقط على بداية المباراة!

الرياضة

بالفيديو.. التونسي خزري يسجل هدفا في الدوري الفرنسي بعد 19 ثانية فقط على بداية المباراة!
AFP FRANCOIS LO PRESTI
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سجل التونسي وهبي خزري نجم سانت إيتيان الفرنسي اليوم، أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم "الليغ 1".

وفي مباراة سانت إيتيان ومضيفه لانس اليوم، افتتح خرزي باب التسجل بعد 19 ثانية فقط من انطلاق اللقاء.

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وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

يذكر أن خزري سجل هدف فريقه الوحيد في الجولة الافتتاحية عندما تعادل سانت إيتيان مع كليرمون الوافد الجديد لدوري الأضواء، ليرفع النجم التونسي رصيده في ترتيب الهدافين إلى هدفين بعد جولتين.

المصدر: RT

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