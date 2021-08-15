مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام في مستهل حملة الدفاع عن لقبه

تعرض مانشستر سيتي للخسارة أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

ويدين الفريق اللندني بالفضل في الفوز لنجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ55 بتسديدة متقنة بيسراه من خارج منطقة الجزاء.

FULL-TIME Spurs 1-0 Man City



It's a dream start for Nuno Espírito Santo as Son Heung-min’s second half strike helps @SpursOfficial see off Man City in his first #PL win as Spurs boss #TOTMCIpic.twitter.com/Av0LpXY2Ra — Premier League (@premierleague) August 15, 2021

وجاء فوز توتنهام رغم غياب نجمه هاري كين هداف "البريميرليغ" في الموسم الماضي.

الدوري الانجليزي | توتنهام 1 × 0 مانشستر سيتي | اعادات هدف سون HD

- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/10HL309Xfz — عز هناااااا (@yo_uo987654on) August 15, 2021

إقرأ المزيد

وبهذه الخسارة، بدأ السيتي حملة الدفاع عن لقبه بصورة باهتة، فيما حصد توتنهام 3 نقاط ثمينة في بداية مشواره.

المصدر: RT