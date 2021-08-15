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مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام في مستهل حملة الدفاع عن لقبه

الرياضة

مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام في مستهل حملة الدفاع عن لقبه
Reuters
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تعرض مانشستر سيتي للخسارة أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

ويدين الفريق اللندني بالفضل في الفوز لنجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ55 بتسديدة متقنة بيسراه من خارج منطقة الجزاء.

وجاء فوز توتنهام رغم غياب نجمه هاري كين هداف "البريميرليغ" في الموسم الماضي.

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وبهذه الخسارة، بدأ السيتي حملة الدفاع عن لقبه بصورة باهتة، فيما حصد توتنهام 3 نقاط ثمينة في بداية مشواره.

المصدر: RT

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