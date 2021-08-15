 
مباشر

إنتر ميلان يقدم لاعبه الجديد البوسني دجيكو لوسائل الإعلام (فيديو)

الرياضة

إنتر ميلان يقدم لاعبه الجديد البوسني دجيكو لوسائل الإعلام (فيديو)
Inter_en/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r27q

قدم نادي إنتر ميلان الإيطالي لوسائل الإعلام اليوم الأحد، لاعبه الجديد البوسني إدين دجيكو البالغ 35 عاما والقادم من فريق روما بعقد لمدة موسمين لغاية 30 يونيو 2023.

وكان إنتر ميلان قد أعلن أمس السبت، تعاقده مع دجيكو قادما من فريق العاصمة روما.

وشارك دجيكو أمس في مباراة إنتر الودية أمام دينامو كييف الأوكراني وسجل هدفا من أهداف فريقه الثلاثة (3-0).

وأجرى النجم البوسني الفحوصات الطبية مؤخرا في عيادة الإنتر، كما توصل لاتفاق نهائي مع النادي، قبل أن يوقع على عقود انتقاله عقب انتهاء المباراة. 

إقرأ المزيد
تشيلسي يعلن تعاقده مع لوكاكو قادما من إنتر ميلان
تشيلسي يعلن تعاقده مع لوكاكو قادما من إنتر ميلان

ويأتي تعاقد إنتر بطل الدوري الإيطالي مع دجيكو، لتعويض رحيل مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي انتقل مؤخرا إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو.

المصدر:  Inter_en/twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا