إنتر ميلان يقدم لاعبه الجديد البوسني دجيكو لوسائل الإعلام (فيديو)

قدم نادي إنتر ميلان الإيطالي لوسائل الإعلام اليوم الأحد، لاعبه الجديد البوسني إدين دجيكو البالغ 35 عاما والقادم من فريق روما بعقد لمدة موسمين لغاية 30 يونيو 2023.

وكان إنتر ميلان قد أعلن أمس السبت، تعاقده مع دجيكو قادما من فريق العاصمة روما.

وشارك دجيكو أمس في مباراة إنتر الودية أمام دينامو كييف الأوكراني وسجل هدفا من أهداف فريقه الثلاثة (3-0).

وأجرى النجم البوسني الفحوصات الطبية مؤخرا في عيادة الإنتر، كما توصل لاتفاق نهائي مع النادي، قبل أن يوقع على عقود انتقاله عقب انتهاء المباراة.

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Feast your eyes on the best of the action from #InterDynamo ⚫🔵👇 pic.twitter.com/RZYsEJk19J — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) August 14, 2021

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ويأتي تعاقد إنتر بطل الدوري الإيطالي مع دجيكو، لتعويض رحيل مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي انتقل مؤخرا إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو.

المصدر: Inter_en/twitter