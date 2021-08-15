إنتر ميلان يقدم لاعبه الجديد البوسني دجيكو لوسائل الإعلام (فيديو)
قدم نادي إنتر ميلان الإيطالي لوسائل الإعلام اليوم الأحد، لاعبه الجديد البوسني إدين دجيكو البالغ 35 عاما والقادم من فريق روما بعقد لمدة موسمين لغاية 30 يونيو 2023.
🎙| INTERVIEW@EdDzeko speaks to @Inter_TV in his first interview as an Inter player!— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) August 15, 2021
Check out the full video here 👉 https://t.co/8D1Mg2IWh8#WelcomeEdin#IMInterpic.twitter.com/oZBbxm6Dn5
وكان إنتر ميلان قد أعلن أمس السبت، تعاقده مع دجيكو قادما من فريق العاصمة روما.
📸 | PHOTO@EdDzeko ⚫️🔵✍️#WelcomeEdin#IMInterpic.twitter.com/sj01SsnUd4— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) August 15, 2021
وشارك دجيكو أمس في مباراة إنتر الودية أمام دينامو كييف الأوكراني وسجل هدفا من أهداف فريقه الثلاثة (3-0).
وأجرى النجم البوسني الفحوصات الطبية مؤخرا في عيادة الإنتر، كما توصل لاتفاق نهائي مع النادي، قبل أن يوقع على عقود انتقاله عقب انتهاء المباراة.
🎞️ | HIGHLIGHTS— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) August 14, 2021
Feast your eyes on the best of the action from #InterDynamo ⚫🔵👇 pic.twitter.com/RZYsEJk19J
ويأتي تعاقد إنتر بطل الدوري الإيطالي مع دجيكو، لتعويض رحيل مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي انتقل مؤخرا إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو.
المصدر: Inter_en/twitter