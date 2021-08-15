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بالفيديو.. ليفربول يتغنى بإنجاز "الملك" محمد صلاح التاريخي

الرياضة

بالفيديو.. ليفربول يتغنى بإنجاز
Globallookpress Andy Rowland via www.imago-image
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احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح بعد أن أصبح أول لاعب على الإطلاق في "البريميرليغ" يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في خمسة مواسم متتالية.

وسجل صلاح هدفا رائعا أمس السبت في شباك نوريتش سيتي عند الدقيقة الـ74 بتسديدة متقنة بيسراه على حدود منطقة الجزاء، ليقود فريقه للفوز بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من الموسم الجديد لـ"البريميرليغ"، بعد أن صنع الهدفين الأولين لزميليه البرتغالي ديوغو غوتا والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقتين 26 و65 على الترتيب.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول في "تويتر"، مقطع فيديو لأهداف "الفرعون" المصري التي سجلها على مدار خمسة مواسم متتالية منذ انتقاله إلى "الريدز"، وأرفقها بعبارة: "محمد صلاح ملك البدايات في الدوري الممتاز".

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ونجح "الفرعون" المصري في الوصول إلى شباك منافسيه في خمسة مواسم متتالية خلال مباريات "الريدز" الافتتاحية، حيث سجل أمام واتفورد في مباراة افتتاح موسم 2017-2018، قبل أن يعيد الأمر ضد وست هام يونايتد في الموسم التالي، ثم فعل ذات الأمر أمام نورويتش سيتي في الموسم قبل الماضي، وفي الموسم الماضي تمكن أيضا من التسجيل في شباك ليدز يونايتد، ومع انطلاق الموسم الحالي فعلها مجددا بهدف تاريخي في شباك نوريتش سيتي.

المصدر: RT

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