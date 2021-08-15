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الروسي مدفيديف يتأهل إلى نهائي بطولة تورنتو الكندية للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي مدفيديف يتأهل إلى نهائي بطولة تورنتو الكندية للتنس (فيديو)
AFP Vaughn Ridley
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا إلى المباراة النهائية من بطولة تورنتو الكندية للأساتذة بكرة المضرب بعد فوزه على الأمريكي جون إيسنر بمجموعتين دون مقابل.

وحسم نجم التنس الروسي البالغ 25 عاما المباراة بسهولة بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و6-2، خلال 55 دقيقة.

وسيواجه مدفيديف في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها 2.8 مليون دولار، الأمريكي ريلي أوبيلكا الفائز بدوره في المربع الذهبي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-7 و7-6 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru

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