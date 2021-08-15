الروسي مدفيديف يتأهل إلى نهائي بطولة تورنتو الكندية للتنس (فيديو)

تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا إلى المباراة النهائية من بطولة تورنتو الكندية للأساتذة بكرة المضرب بعد فوزه على الأمريكي جون إيسنر بمجموعتين دون مقابل.

وحسم نجم التنس الروسي البالغ 25 عاما المباراة بسهولة بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و6-2، خلال 55 دقيقة.

How good was that from Medvedev 🤯



Medvedev 6-2 6-2 Isner. Opelka awaits in the final. #NBO21pic.twitter.com/CLG4DVqFHm — ATP Tour (@atptour) August 15, 2021

Fast and furious 🔥



2019 #NBO21 runner-up @DaniilMedwed rockets past John Isner 6-2 6-2 in Toronto to reach his 5th Masters 1000 final. pic.twitter.com/Akzy18BrEa — Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2021

وسيواجه مدفيديف في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها 2.8 مليون دولار، الأمريكي ريلي أوبيلكا الفائز بدوره في المربع الذهبي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-7 و7-6 و6-4.

Ride on, Reilly 🤙@ReillyOpelka battles past Stefanos Tsitsipas 6-7 7-6 6-4 in Toronto to reach his first Masters 1000 final. #NBO21pic.twitter.com/sUROVmxYWx — Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2021

المصدر: rsport.ria.ru