الروسي مدفيديف يتأهل إلى نهائي بطولة تورنتو الكندية للتنس (فيديو)
تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا إلى المباراة النهائية من بطولة تورنتو الكندية للأساتذة بكرة المضرب بعد فوزه على الأمريكي جون إيسنر بمجموعتين دون مقابل.
وحسم نجم التنس الروسي البالغ 25 عاما المباراة بسهولة بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و6-2، خلال 55 دقيقة.
How good was that from Medvedev 🤯— ATP Tour (@atptour) August 15, 2021
Medvedev 6-2 6-2 Isner. Opelka awaits in the final. #NBO21pic.twitter.com/CLG4DVqFHm
Fast and furious 🔥— Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2021
2019 #NBO21 runner-up @DaniilMedwed rockets past John Isner 6-2 6-2 in Toronto to reach his 5th Masters 1000 final. pic.twitter.com/Akzy18BrEa
وسيواجه مدفيديف في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها 2.8 مليون دولار، الأمريكي ريلي أوبيلكا الفائز بدوره في المربع الذهبي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-7 و7-6 و6-4.
Ride on, Reilly 🤙@ReillyOpelka battles past Stefanos Tsitsipas 6-7 7-6 6-4 in Toronto to reach his first Masters 1000 final. #NBO21pic.twitter.com/sUROVmxYWx— Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2021
Your 2021 Toronto final:— ATP Tour (@atptour) August 15, 2021
🇷🇺 @DaniilMedwed v. @ReillyOpelka 🇺🇸#NB021pic.twitter.com/s970IupMdK
المصدر: rsport.ria.ru