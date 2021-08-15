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رونالدو يوجه رسال لفاران بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد

الرياضة

رونالدو يوجه رسال لفاران بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد
AFP MARCO BERTORELLO
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اكتمل انتقال المدافع الفرنسي رفائيل فاران لاعب ريال مدريد الإسباني إلى مانشستر يونايتد رسميا السبت، وأعطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ختم موافقته على "إنستغرام".

وخلال منشور جذب أكثر من مليون مشاهدة عبر "إنستغرام" لأسطورة مانشستر يونايتد السابق، ريو فرديناندد يتعانق هو وفاران، رونالدو أبدى موافقته بشأن انتقال فاران إلى الشياطين الحمر.

وعلق رونالدو، الذي لعب مع فرديناند في يونايتد قبل اللعب مع فاران في ريال مدريد، بكلمة "غراندي" والتي تعني بالعربية "عظيم".

رونالدو يوجه رسال لفاران بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد
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وفي الشهر الماضي توصل الفريقان لاتفاق حول مبلغ الصفقة بينما قالت وسائل إعلام بريطانية إن يونايتد سيدفع مبلغا أوليا قيمته 34 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار).

وسينضم فاران إلى تدريبات "الشياطين الحمر" لأول مرة هذا الأسبوع وسيتطلع إلى ظهوره الأول مع الفريق في المباراة المقبلة لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الممتاز.

المصدر:manchestereveningnews

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