رسميا.. الإسباني دييغو كوستا إلى أتلتيكو مينيرو البرازيلي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الأحد أن مهاجمه السابق دييغو كوستا وقع على كشوفات نادي أتليتكو مينيرو متصدر الدوري البرازيلي.

ووصل مهاجم نادي تشلسي الإنجليزي السابق البالغ 32 عاما بصفة وكيلا حرا بعد فسخ عقده في يونيو الماضي مع حامل لقب الدوري الإسباني بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وشارك كوستا في سبع مباريات فقط الموسم الماضي وسجل هدفين. وكانت آخر مشاركاته في 22 ديسمبر 2020، عندما حل بديلا للأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة 87 من المباراة التي فاز فيها فريق العاصمة 2-0 على ريال سوسيداد في الليغا.

إقرأ المزيد

ووصل كوستا إلى أتلتيكو لأول مرة عام 2007 قادما من براغا البرتغالي لكنه لم يدافع عن ألوان نادي العاصمة في أي مباراة، إذ أبقاه معارا لفريقه السابق، ثم انتقل إلى سلتا فيغو وألباسيتي بنظام الإعارة أيضا، قبل أن يوقع عام 2009 مع بلد الوليد.

OFFICIAL: Atletico Mineiro have confirmed the signing of Diego Costa. pic.twitter.com/feUvEWG4nt — FourFourTweet (@FourFourTweet) August 15, 2021

لكنه سرعان ما عاد في 2010 إلى أتلتيكو وبقي معه حتى 2014 (أعير عام 2012 لرايو فايكانو خلال هذه الفترة)، قبل أن يحل في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2014 للدفاع عن ألوان تشلسي حيث توج بلقب الدوري مرتين وبكأس الرابطة مرة واحدة، ما دفع نادي العاصمة إلى التعاقد معه مجددا في يناير 2018.

وخاض كوستا مباراتين وديتين مع منتخب البرازيل، موطنه الأصلي، قبل أن يغير جنسيته ويلعب 24 مباراة مع إسبانيا.

ويتصدر أتلتيكو مينيرو حاليا الدوري البرازيلي، ويواجه ريفر بليت في ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس.

المصدر: "أ ف ب"