تداعيات رحيل ميسي.. جمهور برشلونة يفقد حماسه

قبل أيام أعلن برشلونة السماح لـ30 ألف مشجع بحضور مباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد على ملعب "كامب نو"، إلا أن الجماهير لم تبد متحمسة كما جرت العادة.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، تمت دعوة 83 ألفا من حاملي التذاكر الموسمية لطلب التذاكر لهذا الموسم، إلا أنه تم تقديم 15.820 طلبا فقط للحصول على تذكرة المباراة.

وقالت الصحيفة إن نحو 13 ألف تذكرة ما زالت متاحة للبيع.

وأوضحت الصحيفة أن موسم العطلات لا يزال مستمرا في إسبانيا، كما لا يمكن تجاهل سعي المشجعين لتجنب التجمعات، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.

لكن الصحيفة الإسبانية قالت إن بعض مشجعي برشلونة لا يوجد لديهم الحماس أو لربما باتوا مترددين في متابعة المباريات داخل ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني بعد رحيل الهداف التاريخي للنادي ميسي.

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وهذه أول مباراة تشهد حضورا جماهيريا لبرشلونة على ملعب "كامب نو" منذ نحو 17 شهرا من اللعب دون جمهور، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وترك الرحيل غير المتوقع لميسي أضرارا على الصعيد الاقتصادي، إذ قالت شركة براند فاينانس لاستشارات التسويق إن قيمة النادي قد تنخفض لنحو 11%.

كما تعرضت مكانة الدوري الإسباني باعتباره من أبرز دوريات كرة القدم في العالم لضربة، ومن المتوقع تراجع حقوق البث التلفزيوني وانخفاض عقود الرعاية بالمستقبل، في غياب الأسطورة الأرجنتينية.

المصدر: "وكالات"