رابطة الدوري الإسباني تؤكد من جديد "كذب" إدارة برشلونة

أصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانا رسميا أكدت فيه على " كذب" رئيس برشلونة جوان لابورتا بخصوص اللاعبين غير المسجلين في قيود النادي.

وأعلن برشلونة السبت انتهاء أزمة قيد الثنائي ممفيس ديباي وإيريك غارسيا، مؤكدا على تواجدهما في مواجهة البرسا اليوم الأحد أمام ريال سوسييداد.

إلا أن رابطة الدوري فجرت مفاجأة في بيانها وهي أن أوراق الثنائي لم تكن قد وصلت إليها عند إعلان لابورتا انتهاء الأزمة.

وقالت الليغا في البيان: "تود الرابطة أن توضح أنه لم يتم إرسال الوثائق الخاصة باللاعبين من قبل نادي برشلونة في وقت إرساله للجمهور".

وتابع: "لم يحدث ذلك إلا بعدما أبلغ الليغا النادي بهذه الحقيقة، أرسلوا الوثائق".

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وختم البيان: "تتم مراجعة الوثائق حاليا من قبل القسم الاقتصادي للرابطة للتحقق من امتثالها للوائح المطلوبة".

وعانى برشلونة من أمر تجاوزه لسقف الرواتب الموضوع من قبل رابطة الدوري المحلي، وهو ما تسبب في تقييد النادي وعدم قدرته على استقدام أي لاعب جديد.

ويبدو أن أزمة عقد ممفيس ديباي وغارسيا في طريقها للحل بعد رحيل ليونيل ميسي، وفي حال إعلان الرابطة لقبول قيدهما سيكونان ضمن قائمة المشاركين مع الفريق الكتالوني أمام ريال سوسييداد اليوم الأحد.

المصدر:"وكالات"