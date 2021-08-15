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أوساكا تتعهد بالتبرع بجائزتها المالية بعد زلزال هايتي

الرياضة

أوساكا تتعهد بالتبرع بجائزتها المالية بعد زلزال هايتي
AFP TIZIANA FABI
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تعهدت نعومي أوساكا بالتبرع بجائزتها المالية من مشاركتها في بطولة سينسناتي للتنس هذا الأسبوع لدعم جهود الإغاثة بعد الزلزال الذي هز هايتي.

وأعلنت أوساكا الحاصلة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى ذلك في أعقاب زلزال قوته 7.2 درجة هز هايتي، وهي الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي وينحدر منها والدها، أمس السبت مما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 304 أشخاص وإصابة العشرات.

وقالت أوساكا في حسابها على "تويتر": "يؤلمني حقا رؤية كل الدمار الذي يحدث في هايتي، وأشعر بأننا لا نستطيع حقا أن نأخذ قسطا من الراحة".

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وتابعت: "أنا على وشك أن ألعب في بطولة هذا الأسبوع وسأمنح كل الجوائز المالية لجهود الإغاثة من أجل هايتي".

واستغلت المصنفة الثانية عالميا أوساكا، وهي ابنة ليابانية وتلعب باسم اليابان، شهرتها لجذب الانتباه إلى قضايا تهتم بها.

ووضعت أوساكا أقنعة خلال بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي تحمل أسماء ضحايا عنف الشرطة.

وأوساكا هي المصنفة الثانية في بطولة سينسناتي التي تقام في الفترة من 14-22 أغسطس.

المصدر: "رويترز"

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