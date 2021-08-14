ريال مدريد يفتتح موسمه برباعية في شباك ألافيس (فيديو)

حقق ريال مدريد فوزا عريضا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وبعد شوط أول سلبي النتيجة انتفض الريال في الشوط الثاني الذي شهدت أحداثه 5 أهداف.

وسجل رباعية الفريق الملكي، الفرنسي كريم بنزيما "ثنائية" وناتشو فرنانديز والبرازيلي فينسيوس جونيور في الدقائق 48 و56 و62 و90+2، فيما أحرز خوسيلو هدف ألافيس الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ65 من عمر اللقاء.

🎥 أهداف المباراة :

ألافيس 1 - 4 ريال مدريد

pic.twitter.com/ElBZsfKJOC — KORA 5 (@KORA5ili) August 14, 2021

وبهذا الفوز، حصد ريال مدريد أول 3 نقاط، فيما فشل ألافيس في جمع أي نقطة على ملعبه.

المصدر: RT