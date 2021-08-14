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تغريدة غامضة من وكيل محمد صلاح بعد هدفه التاريخي (فيديو)

الرياضة

تغريدة غامضة من وكيل محمد صلاح بعد هدفه التاريخي (فيديو)
AFP
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أثار رامي عباس وكيل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الجدل بتغريدة له عقب إحراز صلاح هدفا تاريخيا لفريقه في شباك مضيفه نوريتش سيتي، ضمن الجولة الأولى من "البريميرليغ".

وكتب رامي عباس عبر حسابه في "تويتر" اليوم بعد تسجيل صلاح للهدف: "آمل أنهم يشاهدون"، وهو ما فسره الكثيرون بأنها رسالة موجهة لإدارة "الريدز" التي لم تجدد عقد "الفرعون" حتى الآن، رغم قيامها بتجديد عقود العديد من اللاعبين في الأيام الماضية.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، ساهم صلاح بتسجيلها جميعا حيث صنع الهدفين الأولين لزميليه البرتغالي ديوغو غوتا والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقتين 26 و65 على التوالي، قبل أن يختتم بنفسه الثلاثية في الدقيقة الـ74 بتسديدة متقنة بيسراه على حدود منطقة الجزاء.

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وبهذا الهدف التاريخي أصبح صلاح أول لاعب على الإطلاق في "البريميرليغ" يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في خمسة مواسم متتالية.

المصدر: RT

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