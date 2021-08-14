تغريدة غامضة من وكيل محمد صلاح بعد هدفه التاريخي (فيديو)

أثار رامي عباس وكيل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الجدل بتغريدة له عقب إحراز صلاح هدفا تاريخيا لفريقه في شباك مضيفه نوريتش سيتي، ضمن الجولة الأولى من "البريميرليغ".

وكتب رامي عباس عبر حسابه في "تويتر" اليوم بعد تسجيل صلاح للهدف: "آمل أنهم يشاهدون"، وهو ما فسره الكثيرون بأنها رسالة موجهة لإدارة "الريدز" التي لم تجدد عقد "الفرعون" حتى الآن، رغم قيامها بتجديد عقود العديد من اللاعبين في الأيام الماضية.

I hope they’re watching. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 14, 2021

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، ساهم صلاح بتسجيلها جميعا حيث صنع الهدفين الأولين لزميليه البرتغالي ديوغو غوتا والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقتين 26 و65 على التوالي، قبل أن يختتم بنفسه الثلاثية في الدقيقة الـ74 بتسديدة متقنة بيسراه على حدود منطقة الجزاء.

𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐋𝐄.



𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐄𝐑 🇪🇬👑 pic.twitter.com/gCBzo8YGLF — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021

الدوري الانجليزي : نورويتش 0 - 3 ليفربول | هدف محمد صلاح



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/Ox6d1opf2i — سناب igoal1 (@cafcl_4) August 14, 2021

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وبهذا الهدف التاريخي أصبح صلاح أول لاعب على الإطلاق في "البريميرليغ" يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في خمسة مواسم متتالية.

المصدر: RT