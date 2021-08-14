هالاند يتوهج في فوز كاسح لدورتموند على فرانكفورت في بداية "البوندسليغا" (فيديو)

تألق المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند بتسجيله هدفين وصناعته لثلاثة أهداف خلال فوز عريض لفريقه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت (5-2) بالجولة الأولى من "البوندسليغا".

وسجل هالاند هدفين في الدقيقتين 34 و70، وصنع الثلاثة الباقية لكل من ماركو رويس والبلجيكي تورغان هازارد والأمريكي جيوفاني ريينا في الدقائق 23 و32 و58 على التوالي.

في المقابل، سجل هدفي الضيوف مدافع دورتموند فيليكس باسلاك بالخطأ في شباك فريقه والنرويجي ينس بيتر هاوغي في الدقيقتين 27 و86 على الترتيب.

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وفي بقية مباريات اليوم، تغلب فولفسبورغ على الوافد الجديد بوخوم بهدف دون مقابل، وتعرض أوغسبورغ لخسارة قاسية برباعية نظيفة على أرضه أمام هوفنهايم، واكتسح شتوتغارت ضيفه غرويتر فورت بنتيجة 5-1، فيما تعادل يونيون برلين وضيفه باير ليفركوزن 1-1.

المصدر: RT