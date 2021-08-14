"الفرعون" صلاح يسجل هدفا تاريخيا ويحقق رقما قياسيا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رقما قياسيا غير مسبوق بتسجيله لهدف تاريخي في افتتاح مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" اليوم السبت.

وسجل صلاح هدفه التاريخي في شباك نوريتش سيتي في الدقيقة الـ74 بتسديدة متقنة بيسراه على حدود منطقة الجزاء، ليصبح أول لاعب على الإطلاق في "البريميرليغ" يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في خمسة مواسم متتالية.

وبهذا الهدف عزز صلاح تقدم "الريدز" بنتيجة 3-0.

5 - Mohamed Salah has become the first player to score on the opening weekend in five consecutive Premier League campaigns. Famous. #NORLIVpic.twitter.com/iQdUnKKeZa — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2021

الدوري الانجليزي : نورويتش 0 - 3 ليفربول | هدف محمد صلاح



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/Ox6d1opf2i — سناب igoal1 (@cafcl_4) August 14, 2021

ونجح "الفرعون" المصري في الوصول إلى شباك منافسيه في خمس مواسم متتالية خلال مباريات "الريدز" الافتتاحية، حيث سجل أمام واتفورد في مباراة افتتاح موسم 2017-2018، قبل أن يعيد الأمر ضد وست هام يونايتد في الموسم التالي، ثم فعل ذات الأمر أمام نورويتش سيتي في الموسم قبل الماضي، وفي الموسم الماضي تمكن أيضا من التسجيل في شباك ليدز يونايتد، والآن يفعلها بهدف التاريخي في شباك نوريتش.

جميع اهداف ليفربول ..

مباراة تألق فيها محمد صلاح وكان مساهم في جميع الاهداف :

الاول .. اسيست صلاح وتسجيل جوتا

الثاني .. اسيست صلاح وتسجيل فيرمينو

الثالث .. تسجيل صلاح 🔥♥️pic.twitter.com/EWUb5mqHX1 — عليش الشهري (@3lish_sh) August 14, 2021

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، ساهم صلاح بتسجيلها جميعا حيث صنع الهدفين الأولين لزميليه البرتغالي ديوغو غوتا والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقتين 26 و65 على التوالي، قبل أن يختتم بنفسه الثلاثية.

المصدر: RT