سبارتاك موسكو يهزم أورال في الدوري الروسي (فيديو)

تغلب سبارتاك موسكو على ضيفه أورال القادم من مدينة يكاتيرينبورغ بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة لقدم.

ويدين فريق العاصمة الروسية بالفضل في الفوز لنجمه رومان زوبنين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ27 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع سبارتاك رصيده إلى 6 نقاط وصعد إلى المركز السابع، فيما توقف رصيد أورال عند نقطة واحدة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي.

وفي الجولة المقبلة (الخامسة) في الـ21 من أغسطس الجاري يحل سبارتاك ضيفا على أرسنال تولا، فيما يستضيف أورال فريق دينامو موسكو.

المصدر: rsport.ria.ru