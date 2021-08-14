مانشستر يونايتد يكتسح ليدز بخماسية في الجولة الافتتاحية من "البريميرليغ"

حقق مانشستر يونايتد فوزا عريضا على حساب ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتألق في المباراة بشكل كبير نجم اليونايتد، الفرنسي بول بوغبا بصناعته لأربعة أهداف من أهداف فريقه الخمسة ليصبح أول لاعب في تاريخ "الشياطين الحمر" يحقق هذا الإنجاز في مباراة واحدة ضمن "البريميرليغ".

Paul Pogba's game by numbers vs. Leeds:



49 touches

26 passes in opp. half

12 total duels contested

5 recoveries

5 chances created

4 assists(!)

2 shots

1 foul won

1 tackle

1 interception

1 take-on completed



The first Man Utd player to record 4+ assists in a Premier League game. pic.twitter.com/hM3fnmbxiM — Squawka Football (@Squawka) August 14, 2021

كما تألق في صفوف اليونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز بتسجيله لثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 30 و54 و60، فيما تكفل بالهدفين الآخرين ماسون غرينوود والبرازيلي فريد في الدقيقتين 52 و68.

Bruno Fernandes is the first Manchester United player to score a hat-trick on the opening day of a Premier League season.



History-maker. 🙌 pic.twitter.com/2mLyzqwqNR — Squawka Football (@Squawka) August 14, 2021

في المقابل، سجل هدف ليدز اليتيم لاعبه لوك إيلينغ في الدقيقة الـ48 من عمر اللقاء.

وأصبح فيرنانديز أول لاعب في صفوف مانشستر يونايتد يسجل 3 أهداف في المباراة الافتتاحية في الدوري في تاريخ النادي العريق.

Four assists for Paul Pogba

Three goals for Bruno Fernandes

Three points for Manchester United



What an afternoon in front of the Old Trafford fans. 😍 pic.twitter.com/9soACbrfAy — Squawka Football (@Squawka) August 14, 2021

أهداف المبارة ||

مانشستر يونايتد 5_1 ليدز يونايتد

إستمتعوا ❤️🔥

pic.twitter.com/fJsyR15o1G — عشاق مانشستر يونايتد MUFC (@united_mano) August 14, 2021

المصدر: RT