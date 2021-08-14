رئيس دولة إفريقية يبدي غضبه من خسارة أرسنال الإنجليزي المريرة

انتقد باول كاغامي رئيس رواندا أداء لاعبي أرسنال الإنجليزي بعد هزيمته 2-0 أمام برينتفورد الصاعد حديثا في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة.

ووجه كاغامي أحد رعاة أرسنال انتقاداته لأداء "المدفعجية" عبر حسابه في "تويتر" ودعا لإجراء تغييرات في الفريق.

ورواندا إحدى رعاة أرسنال ونتيجة لذلك تظهر عبارة "زوروا رواندا" على قمصان الفريق اللندني.

وكتب كاغامي: "علينا ألا نقبل المستوى المتواضع أو نبرره. لا بد أن يكون الفريق قادرا على تحقيق الفوز".

What?? It's football,it's a loss of Arsenal at/to Brentford. Brentford deserved to win and they did. The game itself aside Arsenal and the fans don't deserve to kind of get used to this....NO !!! I say this as one of the big fans of Arsenal. The change has taken to long to come! — Paul Kagame (@PaulKagame) August 13, 2021

يذكر أن أرسنال ظهر أمس بأداء مخيب في ظل غياب مهاجميه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والفرنسي ألكسندر لاكازيت، فيما احتفل لاعبو برينتفورد بأفضل طريقة أمام جماهيرهم بأول مباراة يلعبها الفريق في دوري الأضواء منذ 74 عاما.

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وحل أرسنال في المركز الثامن بين فرق "البريميرليغ" في نهاية الموسم الماضي وفشل في التأهل لأي بطولة أوروبية.

المصدر: رويترز