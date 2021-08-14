مانشستر يونايتد يكمل التعاقد مع لاعب ريال مدريد

قال مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت إنه أكمل إجراءات التعاقد ولمدة أربعة أعوام مع المدافع الفرنسي رفائيل فاران لاعب ريال مدريد الإسباني.

وفي الشهر الماضي توصل الفريقان لاتفاق حول مبلغ الصفقة بينما قالت وسائل إعلام بريطانية إن يونايتد سيدفع مبلغا أوليا قيمته 34 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار).

وخاض فاران البالغ 28 عاما 79 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وكان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس العالم 2018 في روسيا كما شارك في جميع مباريات المنتخب الفرنسي في بطولة أوروبا 2020 قبل أن يودعها في دور 16.

✍️ He's here. It's signed.



Welcome to Manchester United, welcome to Old Trafford, Raphaël Varane! 👋



Even a hug for @rioferdy5... pic.twitter.com/XCMlSLtvKl — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 14, 2021

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وشارك فاران في 360 مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه إليه قادما من لانس الفرنسي في 2011 وهو صاحب خبرة هائلة بالنظر لحصوله على 18 لقبا كبيرا خلال وجوه في إسبانيا من بينها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني.

وكان يونايتد احتل المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز في نهاية الموسم الماضي بعد جاره سيتي المتوج باللقب.

المصدر: "رويترز"