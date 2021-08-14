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بالفيديو.. مشجع ينال شهرة كبيرة بعد فوز تاريخي لفريقه بسبب "دموعه"

الرياضة

بالفيديو.. مشجع ينال شهرة كبيرة بعد فوز تاريخي لفريقه بسبب
AFP ADRIAN DENNIS
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حظي مقطع فيديو لمشجع نادي برينتفورد بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فوز فريقه بأول مباراة يلعبها الفريق في دوري الأضواء منذ 74 عاما.

وألحق برينتفورد بضيفه أرسنال هزيمة مريرة من 2-0 في المباراة التي جمعتهما الجمعة في افتتاح موسم 2021 -2022 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

والتقطت كاميرات نقل المباراة مشهدا لمشجع مسن وهو يذرف الدموع فرحا بنتيجة المباراة.

ونال الفيديو الذي يجسد اللحظة المميزة، بعد نشره من قبل حساب Football Daily على "تويتر" شهرة واسعة وأعاد نشره أكثر من 4800 مرة فيما حصل حتى اللحظة على أكثر من 22 ألف إعجاب، وحظي بمليون ونصف مشاهدة.

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أنهى برينتفورد ليلة الجمعة في صدارة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 1 سبتمبر 1946، أي بعد 74 عاما و346 يوما، وهي أكبر فجوة على الإطلاق لنادي يتصدر دوري الدرجة الأولى.

أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فكشفت أن برينتفورد هو أول فريق لندني يفوز بأول مباراة على الإطلاق له في البريميرليغ. 

ويقام الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بحضور جماهيري كامل العدد، بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني بعودة الجماهير.

المصدر: Football Daily

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