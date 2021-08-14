الروسي مدفيديف إلى المربع الأخير في دورة تورونتو

تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا إلى الدور نصف النهائي من بطولة تورنتو الكندية خامسة دورات الماسترز ألف نقطة التنس بعد فوزه على البولندي هوبرت هوركاش، الجمعة.

واحتاج الروسي دانيال مدفيديف إلى شوطين فاصلين "تاي بريك" قبل أن يفوز بواقع 2-6 و7-6 (8-6) و7-6 (7-5) في الربع النهائي للبطولة.

وكانت المجموعة الأولى كارثية للمصنف ثانيا عالميا، إذ ارتكب فيها نصف أخطائه المباشرة الأربعين.

Meddy on the 💰 @DaniilMedwed takes out Hubert Hurkacz 2-6 7-6 7-6 to book his spot in the last four at Toronto. #NBO21pic.twitter.com/5Rn3b24wUT — Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2021

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لكن الروسي المصنف الأول في الدورة، استجمع قواه للعودة وحسم المباراة في ساعتين وربع، ليثأر من خسارته بخمس مجموعات أمام المصنف 13 في بطولة ويمبلدون الأخيرة.

وحسم مدفيديف المباراة بإرساله الساحق الـ22 في المباراة.

ورأى وصيف نسخة 2019 أنه رفع وتيرته في المجموعة الحاسمة.

وفي المربع الأخير، يلاقي مدفيديف الأمريكي العملاق جون إيسنر الذي أسقط الفرنسي غايل مونفيس 7-6 (7-5) و6-4 في اللقاء الثالث عشر بينهما.

المصدر: "أ ف ب"